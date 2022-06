Riesenfest Musikverein Jedenspeigen-Sierndorf feierte den 100. Geburtstag

E in Jubiläum wie ein 100. Geburtstag gehört gebührlich gefeiert. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste das dreitägige Fest des Musikvereins Jedenspeigen-Sierndorf bisher verschoben werden. Am Freitag war es dann so weit und das Fest konnte auf Schloss Jedenspeigen konnte stattfinden.