69-Jähriger bei Pkw-Kollision getötet

Der 69-Jährige war mit seiner Frau und seiner Tochter unterwegs gewesen. Dabei kam es auf einer Kreuzung zur seitlichen Kollision mit dem Kfz einer 26-Jährigen aus dem Bezirk Korneuburg, berichtete die Polizei am Mittwoch per Aussendung. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät. Die beiden slowakischen Frauen wurden schwer, die Niederösterreicherin leicht verletzt.

Der 69-Jährige hatte gegen 13.00 Uhr von der L16 links auf die B49 Richtung Hohenau an der March abbiegen wollen. Der Lenker und seine 79-jährige Frau am Beifahrersitz wurden im Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Die drei verletzten Frauen wurden in das Landesklinikum Mistelbach transportiert. Die B49 war bis 15.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

