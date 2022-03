Auto-Crash auf Kreuzung: 69-jähriger Slowake starb

Bei der Kreuzung mit der B49 wollte er nach links in Richtung Hohenau abbiegen. Am Beifahrersitz befand sich die 79-jährige Ehefrau, am Rücksitz die 43-jährige Tochter (beide slowakische Staatsbürger). Zur gleichen Zeit lenkte eine 26-jährige Frau aus dem Bezirk Korneuburg einen Pkw auf der B49 aus Hohenau kommend in Fahrtrichtung Drösing. Auf der Kreuzung kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 69-jährige Slowake und seine Gattin wurden durch den Unfall im Pkw eingeklemmt. Sie mussten von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Der Mann verstarb aber noch an der Unfallstelle. Seine Frau und die Tochter erlitten schwere Verletzungen.

Die 26-jährige Lenkerin des zweiten Fahrzeuges hingegen wurde nur leicht verletzt. Alle wurden ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Die B49 musste bis etwa 15.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden