Große Trauer um Ehrenbürger Willi Hochmeister

Die Verabschiedung des am 4. Februar im 91. Lebensjahr verstorbenen Willi Hochmeister am 11. Februar in der Pfarrkirche Niederabsdorf sprengte den Rahmen der zur Verfügung stehenden Sitzplätze sowie den üblichen Zeitrahmen einer Trauermesse. Er war Träger der goldenen Ehrennadel der Gemeinde und jahrelang Obmann des örtlichen Kulturvereins.

Pfarrer Peter Peczar-Siegl vertrat den abwesenden Ortspfarrer Davis Kalapurakkal. SPÖ-Ortschef Peter Schaludek berichtet im NÖN-Gespräch: „Die Abschiedsworte für Hochmeister waren wunderschön und berührend. Er wird sehr fehlen.“ Was er für die Gemeinde getan und ihr gespendet habe, könne eine Person allein nicht ersetzen. Viele hätten sich gefragt, woher der Gemeindebürger mit Leib und Seele die Energie habe.

Schicksalsschläge ertrug er heroisch

Hochmeister habe zeitlebens viele Schicksalsschläge erlitten. Er verlor seine Frau, seine Kinder und selbst die Schwiegerkinder schieden vor ihm aus dem Leben. Er sei ein bescheidener Mensch gewesen und habe alles für die Allgemeinheit gegeben, berichtet der Ortschef. Er war jahrzehntelang Obmann des Kulturvereins und leitete auch die Pfarrbücherei. Der Topothek hinterließ er über 20.000 Fotos und Videos.

Daniel Weber, unermüdlich im Einsatz für den Erhalt der Ortsgeschichte, berichtet: „Ohne Hochmeisters Wissen und Filmmaterial wäre unsere Topothek nur die Hälfte wert. Er hat jahrzehntelang alle Ereignisse fotografiert und ab 1900 archiviert und beschriftet. Ich profitiere sehr davon.“ Vieles von dem, was er geschaffen hat, wird die Erinnerung an ihn lebendig halten, allen voran eine Lourdesgrotte, bei der die heilige Maria lächelt. Es war dies ein ausdrücklicher Wunsch Willi Hochmeisters.

Aber auch für einen Kreuzweg, mehrere restaurierte Marterl und die beiden Gemeindewappen zeichnet er verantwortlich. Privat kaufte er ein altes Kühlhaus und errichtete darin kurzerhand einen Kulturtreffpunkt. Kein Wunder also, dass er als Erster vor zwei Jahren die goldene Ehrennadel der Gemeinde erhielt.

