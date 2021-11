Ortschaften feierten Hochzeit

Die Veranstaltung bot den in Scharen Gekommenen viel Programm, mehrmals lobte man die gute Zusammenarbeit aller Mitwirkenden. Man nutzte die Gelegenheit, die Altbürgermeister Karl Toch, Benno Doschek und Wolfgang Weigert mit dem Verdienstzeichen in Silber auszuzeichnen, Willibald Hochmeisters war verhindert, die Verleihung in Gold wird nachgeholt.

25 Vereine zählen die beiden Gemeinden – wobei man berücksichtigen muss, dass jedes der zwei einst getrennten Dörfer seine eigene Jagdgesellschaft, Feuerwehr etc. hat. Bei der Veranstaltung präsentierten sie sich die verschiedensten der Gruppen in den geöffneten Volksschulklassen. So zeigte man in der eingerichteten Topothek ortsrelevante Filme.

In einer anderen Klasse spielte man Schach oder man holte sich ein Andenken vom Maler und Illustrator Reinhard Trinkler in Form eines Selbstporträts. Der Kulturverein veranstaltete ein Hörspiel, das das Thema der notwendigen Sanierung des Heimatmuseums Niederabsdorf, genannt „Euseum“, anklingen ließ.

SPÖ-Bürgermeister Peter Schaludek erzählt über die Umstände der Vereinigung: „Die Gemeinden wurden zwangsverheiratet. Im Gegensatz zu Zusammenlegungen anderer Dörfer war es schwierig, da die Mehrheit der Einwohner Ringelsdorfs slawischen Ursprungs war, die Bevölkerung Niederabsdorfs hatte germanische Wurzeln.“