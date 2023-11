Publikum begab sich auf eine filmische Zeitreise

„Im Wandel der Zeit“ – so lautete das Motto der Filmvorführung in der Volksschule am vergangenen Sonntag im Rahmen des Dorfkinos. Filmschaffender Daniel Weber präsentierte Fotos und Filmmaterial der örtlichen Topothek.

Der gebürtige Steirer begrüßte die zahlreichen Zuschauer, darunter SPÖ-Bürgermeister Peter Schaludek, und hielt anschließend fest: „Das Material gehört nicht mir, ich gebe es gerne weiter. Ihr könnt einen USB-Stick bringen, ich nehme es für euch auf.“

Der Film startete mit einer Unterrichtsstunde einer Volksschulklasse aus längst vergangenen Zeiten, zeigte außerdem Ortsbilder im Wandel, eine Schneeballschlacht im Ortsgebiet, noch schwarz-weiß, sowie mit Stroh bedeckte Häuser. Für den Ausklang des Films sorgte ein ausführlicher Beitrag über den Tänzer, Sänger und Schauspieler Franz Mulec, der in der Gemeinde aufwuchs. Zeitzeugen erinnerten sich an den lebendigen Burschen, der sein Umfeld von Kindesbeinen an mit komödiantischem Spiel unterhielt. Nach der Präsentation gab es ein geselliges Zusammensein in der Aula.

Der NÖN-Reporterin ist Weber durch seine Leidenschaft, wichtige Ereignisse für die Nachwelt in der Region filmisch zu dokumentieren, bekannt. Manchmal kreuzen sich im Zuge von regionalen Ereignissen ihre Wege – sei es bei der Schließung fest verankerter Betriebe der Region, beim Abriss altehrwürdiger Gebäude oder beim letzten Musikkonzert eines Orchesters. Weber ist stets mit der Kamera dabei, um das Geschehen für die Nachwelt zu dokumentieren.

Einsatz für Gemeinde aus voller Überzeugung

Besonders viel Zeit investiert er aber in unzählige Zeitzeugeninterviews mit betagten Menschen. Er hält deren Erinnerungen fest – an die Kindheit, politische Ereignisse sowie zur Ortsgeschichte. Sein Einsatz erfolgt dabei aus Überzeugung und ist unentgeltlich. Weber kam erst vor 17 Jahren, der Liebe wegen, nach Ringelsdorf. Er ist – wie bereits erwähnt – Steirer. Schaludek erklärt im NÖN-Gespräch: „Daniel investiert wirklich sehr viel Zeit in seine Dokumentationen, sein ganzes Herzblut ist dabei. Er hat so eine Freude damit. Ich kenne keinen Einheimischen, den das so interessiert.“

Er sei ja ein netter Mensch, er könne mit jedem. Er bekomme stets so gutes Feedback, wie lebendig die Topothek sei. „Die Arbeit, die dort alle leisten, ist unglaublich wertvoll. Man kann sich ja nicht alles merken, aber wenn das so dokumentiert wird ...“, schließt Schaludek.