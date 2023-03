Richter: „Was erzählen Sie mir denn heute?“

Der zweite Verhandlungstag am Landesgericht Korneuburg in einem Fall von gewerbsmäßigem Einbruchsdiebstahl begann für Richter Martin Bodner mit einer Überraschung. Verteidigerin Kathrin Hetsch kündigte an, dass sich ihr Mandant – ein 40-jähriger Tscheche – voll inhaltlich geständig verantworten werde.

„Das war letztens nicht so“, nahm es der Richter zur Kenntnis. Also fragte Bodner: „Was erzählen Sie mir heute?“ Dass er sich zum Diebstahl eines Autos aus der Garage eines Einfamilienhauses in Ringelsdorf im April 2019 schuldig bekenne, zum Beispiel. Auch ein Moped wurde damals Opfer des zehnfach einschlägig vorbestraften Tschechen und dessen Komplizen.

Das Auto konnte einige Zeit nach der Tat sichergestellt werden, das Moped hat den Heimweg nicht mehr gefunden. Eine „Kleinigkeit“, um die die Anklage noch ergänzt wurde, war der Diebstahl eines Nasssaugers in einem Supermarkt in Niederabsdorf 2017. „Ja, das stimmt“, blieb sich der 40-Jährige geständig treu.

Das Urteil lautete auf ein Jahr unbedingter Freiheitsstrafe, zusätzlich zu den zwei Jahren, die er für seine Taten aus dem April 2019 schon in der Tschechischen Republik abgesessen hatte. Der Schuldspruch, den er annahm, war aber nicht das Hauptproblem des 40-Jährigen. Wie er denn an seine persönlichen Sachen komme, die er im Pkw aus Ringelsdorf vergessen hatte. Der naheliegende Tipp des Richters: „In gestohlenen Autos soll man nichts liegen lassen.“

