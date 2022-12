Trauer um Edmund Freibauer

Das Leben des ÖVP-Politikers Edmund Freibauer begann am 20. Februar 1937 in Ringelsdorf und endete am 29. November 2022 in seinen eigenen vier Wänden in Mistelbach.

Er bekleidete zahlreiche Ämter im Land NÖ. Abseits seines politischen Wirkens war er aber auch Sohn, Bruder, Ehemann, Vater, Opa und Uropa. „Der Edi war für alle da und hat sich immer bemüht, den Leuten zu helfen. Egal, wer das war“, sagt sein jüngerer Bruder Franz Freibauer im NÖN-Gespräch. Er sei friedlich eingeschlafen. „Das ist das Schönste, was ihm passieren konnte“, ergänzt Freibauer.

Er selbst habe vom Ableben seines Bruders erst aus dem Rundfunk erfahren. Erst später hätte ihm seine Nichte die traurige Nachricht telefonisch überbracht. Der Lebenslauf Edmund Freibauers liest sich lang: AHS-Direktor, Bürgermeister von Mistelbach, Abgeordneter im Landtag, Landesrat, Landtagspräsident.

Von 1996 bis 2012 war er Obmann des NÖ Seniorenbundes und erhielt als Ehrenobmann erst zu Jahresbeginn von Landesobmann Herbert Nowohradsky den Ehrenring der NÖ Senioren überreicht. „Es war mir eine Ehre, dass ich ihm vor zehn Jahren folgen durfte. Er war mir stets Vorbild und väterlicher Freund“, so Nowohradsky.

Auf die Frage nach Freibauers Wirken im Bezirk Gänserndorf meint er: „Ohne ihn gäbe es keine Tagesklinik in der Bezirkshauptstadt.“ Sowohl die Idee als auch die Umsetzung seien das Verdienst Freibauers als Landesrat gewesen. Viele Nachrufe würdigen den Politiker als tollen Mitmenschen mit konstruktiven und innovativen Ideen. Das Begräbnis findet heute, Mittwoch, in der Pfarrkirche Mistelbach statt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.