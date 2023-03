Angerner Gemeinderat: Zwei SPÖ-Mandate wurden neu besetzt

Frischer Wind im Angerner Gemeinderat: In der jüngsten Gemeinderatssitzung der Marktgemeinde, am vergangenen Dienstag, wurden Wolfgang Obetzhauser aus Stillfried und Gernot Mende aus Angern als neue Gemeinderäte der SPÖ angelobt. Ortsvorsteher und geschäftsführender Gemeinderat Ernst Hahn hatte sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen und der geschäftsführende Gemeinderat Norbert Brei aus Altersgründen zurückgelegt. Wolfgang Obetzhauser wurde als Nachfolger von Ernst Hahn und Peter Schattovich als Nachfolger von Norbert Brei in den Gemeindevorstand gewählt. Obetzhauser wurde zudem als neuer Ortsvorsteher für die Katastralgemeinde Stillfried/Grub bestellt.

Ehrenzeichen für scheidenden Gemeinderat Norbert Brei

Hahn war seit 1995 im Gemeinderat der Marktgemeinde Angern tätig und auch seit dieser Zeit Ortsvorsteher von Stillfried/Grub. In seiner Funktion als Vorsitzender des Schul- und Kindergartenausschusses war er vor allem im Schul- und Kindergartenwesen in der Gemeinde und den diversen Ausschüssen im Bezirk Gänserndorf tätig. Ebenfalls seit 1995 war Norbert Brei Teil des Gemeinderates der Marktgemeinde Angern und als Vorsitzender des Bauausschusses für Straßenbauten zuständig. Ihm wurde im Verlauf der Sitzung das Ehrenzeichen der Marktgemeinde Angern verliehen.

