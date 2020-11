Er ist immer freundlich und gut aufgelegt, obwohl er vor Jahren einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen musste: Die Rede ist von Gerhard Antl (64), beliebter Direktor der Handelsakademie und der Handelsschule Gänserndorf, der sich am Sonntag in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. Als neuer Schulleiter fungiert nun der 41-jährige Christoph Jank.

Antl hatte Englisch und Geschichte studiert, ehe er 17 Jahre lang an der HAK Baden unterrichtete. 1997 wechselte er als Administrator (rechte Hand des Direktors) nach Gänserndorf, wo er 2005 Helene Seeböck als Direktor ablöste. Zwei Jahre davor hatte Antl dem Tod ins Auge geblickt. Während der Gartenarbeit stürzte er so unglücklich, dass die Arterie in einem Bein riss und er zu verbluten drohte. Im Krankenhaus musste ihm das Bein schließlich amputiert werden. Seine Lebensfreude verlor er trotzdem nicht: Obwohl er mehrere Male reanimiert werden musste, überlebte er.

An seine Arbeit in der Gänserndorfer HAK erinnert sich Antl gerne: „Es war eine wunderbare Zeit. Wir konnten die Schülerzahl immer zwischen 600 und 700 halten.“ Was gar nicht so selbstverständlich war, weil die Gymnasien eine immer stärker werdende Konkurrenz wurden: „Wir schafften es auch, zur drittgrößten kaufmännischen Vormittagsschule in Niederösterreich zu werden.“ Antl freute sich auch jedes Jahr auf den erfolgreichen HAK-Ball – mit 2.000 Gästen der größte Ball in den Wintermonaten.

In der Pension kann sich der Angerner nun verstärkt seinem liebsten Hobby widmen – dem kleinen Museum für Ur- und Frühgeschichte in Stillfried, das Antl gemeinsam mit seiner Ehefrau Walpurga leitet. Auch dort konnte der „Herr Direktor“ Erfolge verbuchen: „Wir bekamen kürzlich das Österreichische Museumsgütesiegel verliehen.“ Immerhin erhielten dieses im Bezirk bisher nur das Museumsdorf Niedersulz und das Schloss Eckartsau – zwei wesentlich größere und finanzstärkere Kulturstätten.

Seit 16 Jahren ist Christoph Jank Lehrer in der Gänserndorfer HAK. Er hatte Geografie und Spanisch studiert. „Also auch wie Kollege Antl keine kaufmännischen Fächer“, nimmt es Jank mit Humor. Direktor darf er sich vorerst allerdings nicht nennen, sondern nur Schulleiter. Warum? „Weil die Stelle erst ausgeschrieben werden muss.“ Dies könne aber noch einige Jahre dauern.

Der gebürtige Waldviertler lebt seit zehn Jahren in der Stadt Gänserndorf und ist offiziell seit 1. September dieses Jahres Schulleiter. Übrigens: Bekannt wurde Jank auch als Hauptorganisator des HAK-Balls. 15 dieser Events hat er mittlerweile organisiert.