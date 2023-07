Neue Grünen-Gemeinderätin in Groß-Enzersdorf

Grünen-Mandatarin Margit Huber verlässt den Gemeinderat, offiziell wegen innerparteilicher Differenzen. Inoffiziell hieß es, die Kommunikation mit Klubchef Andreas Vanek habe nicht mehr gepasst, oft habe sie wichtige Dinge erst von anderen erfahren müssen. Das habe sich auch nach vielen, auch sehr fruchtbaren Gesprächen nicht geändert.

Vanek will dazu nicht viel sagen: „Ich will ihre Verdienste für die Gemeinde nicht kleinreden. Sie hat sich tatkräftig und sehr klug für die Aufwertung des Grünraums engagiert und dabei und bei vielen anderen Anliegen viel weitergebracht.“ Und über ihren Abgang will er sich nicht weiter verbreitern, vielleicht habe sie nicht alle Diskussionen aus dem Stadtrat nachvollziehen können oder den Umstand, dass es auch noch ältere Entscheidungen gab.

„Es gab auch schon vor Huber ein Gemeindeleben mit Diskussionen und Beschlüssen“, meint er etwas ratlos. Sie selbst sei „mit der Gemeindearbeit noch nicht fertig“, bekennt Margit Huber freimütig. Das Angebot, als „wilde“ Gemeinderätin weiterzumachen, habe sie aber abgelehnt. Auch der Wechsel zur SPÖ ist auszuschließen, war Huber doch einige Zeit bei den Sozialdemokraten sehr engagiert und schied wegen eines Statutenstreits mit einer recht starken Gruppe von Engagierten aus, um zu den Grünen zu wechseln. Wie weiter also mit der unerledigten Gemeindearbeit? „Momentan ist Rückzug in den Garten angesagt, ich brauche eine Nachdenkpause.“

Derweil wurde Christine Medwed als neue Grünen-Gemeinderätin angelobt. Sie ist in der Gemeinde ein noch unbeschriebenes Blatt. Die studierte Volkswirtin war in der Erwachsenenbildung tätig und engagiert sich – nicht erst als Pensionistin – gegen Fluglärm und für ein Nachtflugverbot sowie für die Akzeptanz von Erneuerbaren Energieformen: „Gerade Windräder sind ja oft noch heftig umstritten.“ Medwed würde die „skeptischen Menschen gerne mitnehmen“, etwa mit neuen Beteiligungsmodellen.

Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec nahm nun im Rathaus die Angelobung der neuen Gemeinderätin vor und bedankte sich für „Engagement und Einsatz“ von Huber.