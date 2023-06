Rotes Kreuz Zistersdorf: Göschl folgt auf Seidl

Nach 32 Jahren an der Bezirksstelle Zistersdorf wechselt der langjährige Bezirksstellengeschäftsführer Bernhard Seidl in die erweiterte Landesgeschäftsführung als Bereichsgeschäftsführer für das Wald- und Weinviertel.

„Es macht mich stolz, dass ich so lange Zeit an der Bezirksstelle Zistersdorf mitgestalten durfte und nun mein Wissen und meine Erfahrung mit den Kollegen des Wald- und Weinviertels teilen darf“, so Seidl erfreut. Und weiter: „Besonders freut es mich auch, dass mit René Göschl ein junger, engagierter Nachfolger gefunden wurde, der bereits schon jetzt mit viel Herzblut an der Bezirksstelle Zistersdorf im Rettungsdienst und im Bereich Ausbildung tätig ist.“

Bezirksstellenleiter Peter Markovics bedankt sich bei Bernhard Seidl für die langjährige Tätigkeit an der Bezirksstelle und wünscht beiden Mitarbeitern alles Gute für ihre neuen Funktionen und Aufgabenbereiche.