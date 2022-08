Römisches Boot erobert Donau

Werbung

Das Gefährt legt am gegenüberliegenden Ufer des Seitenarms an, mit Speeren, Schwertern und Schilden gewappnete Männer springen in den Schlamm und sichern das Gebiet, ehe sie im Schilfdickicht verschwinden und kurze Zeit später mit einem Holzmast für ihr Boot zurückkommen.

Nein, das ist keine Erzählung aus längst vergangenen Tagen: In der Vorwoche machte die „Danuvia Alacris“, so der Name des römischen Ruderbootes, in Orth und Stopfenreuth Halt. Im Rahmen des Interreg-Projekts „Living Danube Limes“ wurde ein römisches Patrouillenboot des Typs „Lusoria“ auf Basis der Mainzer Schiffsfunde mit modernen sowie historischen Werkzeugen rekonstruiert.

Am 16. Juli startete nach zwei Jahren Bauzeit die „Living Danube Connecting Cruise“ in Ingolstadt, Deutschland, und endet im November in Rumänien.

Das Boot legt mit seiner Crew, die aus etwa 18 bis 20 Ruderern und einem Führungsteam von vier bis fünf Personen besteht, täglich rund 40 km zurück. Insgesamt sind auf der Strecke 250 Ruderer aus 15 Nationen dabei. In Orth wurde eine Szene für eine Dokumentation der Donau-Uni Krems gedreht, deswegen die „Eroberung“ der Donau-Insel.

