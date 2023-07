Deutsch-Wagram: Kids erlernen Erste Hilfe und noch viel mehr

„Get together“ – unter diesem Motto steht das diesjährige Landesjugendlager des Roten Kreuzes Niederösterreich, das seit Donnerstag noch bis Sonntag in Deutsch-Wagram stattfindet. Rund 180 Kinder und Jugendliche aus Niederösterreich sowie 90 Betreuer und mehr als 100 Helfer, die für Logistik, Ablauf, Verpflegung und vieles mehr sorgen, hatten bei der P&R-Anlage ihre Zeltstadt errichtet und verbrachten bzw. verbringen fünf Tage lang bei Workshops und Spielen eine ereignisreiche und spannende Zeit. Zu den Highlights zählen die Erste-Hilfe- und „HELFI“-Bewerbe sowie eine Upcycling-Kostüm-Show, Sozial- und Kreativworkshops, ein Teambewerb und vieles mehr.

Am ersten Abend wurde das Lager feierlich durch Rotes-Kreuz-Niederösterreich-Präsident Josef Schmoll und Viertelsvertreter sowie Bezirksstellenleiter Thomas Hasenberger eröffnet. „Uns ist besonders wichtig, dass die Kinder Spaß haben. Wenn sie dann auch noch die Möglichkeit haben, auf kreative und altersgerechte Art und Weise auf verschiedenste Themen des Roten Kreuzes aufmerksam zu werden, dann ist das ein Gewinn für uns alle“, so Hasenberger.

Am Freitag ging einer der vielen Höhepunkte über die Bühne: Die Erste-Hilfe-Bewerbe. Aus den Altersklassen wurden Gruppen gebildet. Die „HELFI“-Gruppe bestand aus Kindern ab sechs Jahren. In der „Erste-Hilfe-Gruppe“ absolvierten Jugendliche die Bewerbe. Menschen in verschiedensten Notsituationen mussten unter den strengen Augen der Jury betreut werden. Verletzte Gliedmaßen wurden versorgt, Notrufe abgesetzt und darauf geachtet, dass die jeweiligen Verletzten stabil blieben.

Auch der Spaßfaktor und die Geschicklichkeit kamen nicht zu kurz: Mit den Schläuchen von Kübelspritzen mussten die Teilnehmer in ein kleines Loch treffen, Rollstühle wurden mit verbundenen Augen durch einen Parcours geschoben, der im Rollstuhl Sitzende musste die Strecke ansagen. Die Trainer und die Jury zeigten sich mit den Ergebnissen der Teilnehmer sehr zufrieden.