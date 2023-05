Der „Kaiser“ gastierte in der Bezirkshauptstadt

Robert Palfrader, bekannt als der „Kaiser“ im TV, sorgte für einen unterhaltsamen Abend in Gänserndorf. Foto: Leisch

Rotkreuz-Geschäftsführer Wolfgang Antos und sein Team hatten viel Herzblut in die Organisation des Kabarettabends gesteckt. Aber auch Robert Palfrader genoss die Vorstellung: „Ich habe mich noch nie so sicher auf einer Bühne gefühlt. Wenn’s mich nämlich runterhaut, sind gleich ein paar Sanitäter da, um mir zu helfen“, so der Ehrengast.

In seinem sehr persönlichen Kabarett erzählte Palfrader über seinen Werdegang vom Klosterschüler bis zum Atheisten, über Feng Shui und Bitcoins und führte verschiedene Gespräche, zum Beispiel mit einem Krankenhauskeim. Der Kabarettabend für nächstes Jahr steht übrigens schon fest: Omar Sarsam hat bereits für den 29. Mai 2024 zugesagt.

