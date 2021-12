Erdöl-Lehrpfad in Prottes erhält ein „Facelift“

ÖVP-Ortschef Karl Demmer blickt zufrieden auf das Jahr 2021. NÖN

Im Zuge der NÖ Landesausstellung 2022 werden auch das Innovationszentrum der OMV in Gänserndorf sowie der Protteser Erdöl- u. Erdgaslehrpfad miteinbezogen. Dafür werden seitens der OMV ein eigenes Konzept erstellt und der Museumsbereich für die Besucher völlig neu gestaltet – man darf gespannt sein.

Im Jahr 2021 konnten in der Gemeinde trotz der Pandemie einige Projekte umgesetzt werden: Im ehemaligen Kindergarten ging mit September die vierte Kindergartengruppe in Betrieb, sodass alle Kinder ab 2,5 Jahren den Kindergarten in Prottes besuchen können. Die Räumlichkeiten wurden in Eigenregie adaptiert und gemütlich eingerichtet.

Zudem wurde das Buswartehäuschen der Dörfleser Straße nach dem Auflassen dieser Haltestelle auf die Haltestelle Friedensgasse umgestellt. Damit stehen den Fahrgästen beidseitig Wartehäuschen zur Verfügung. Der Gasleitungstausch in der Dörfleser Straße wurde 2021 abgeschlossen, sodass die Straße nun wieder durchgehend befahrbar ist.

Und: Die Urnenwand am Friedhof wurde um zehn Urnengräber erweitert. Die Fertigstellung samt Pflasterung erfolgte im August. Nun stehen wieder ausreichend Urnen-Grabstellen am Friedhof zur Verfügung.