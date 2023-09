Strasshofer Arzt hinterlässt große Lücke

Der „rasende“ Strasshofer Arzt, Johann Cserko, verabschiedet sich nach seinem Urlaub im September direkt in die Pension. Der Allgemeinmediziner ist auch als Unfallarzt bei der Feuerwehr tätig und war dafür bekannt, einer der Ersten am Unfallort zu sein. Seine Patienten wussten Bescheid und tolerierten es, dass der Doc mitten in der Sprechstunde die Ordination blitzartig verließ, zu seinem Auto stürmte, das Blaulicht einschaltete und davonraste, um ein Unfallopfer zu versorgen.

Ordination im Alter von 27 Jahren eröffnet

Cserko betrieb seine Ordination seit 1986 und ist zu einer Strasshofer Institution geworden. „Ich war 27 Jahre jung, als ich die Ordination eröffnete. Die ersten drei Jahre war die Praxis in einer Holzbaracke beim Bahnhof untergebracht. So etwas wäre heutzutage nicht mehr möglich“, erinnert sich der Herr Doktor im NÖN-Gespräch. „Ich habe meinen Job sehr gerne gemacht, allerdings war es nicht immer leicht Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen“, erzählt Cserko.

Er und drei seiner Kollegen hätten auch den Notarztwagen aus der Taufe gehoben. „Wir haben Unfallopfer mit der Rettung ins Spital begleitet. Das war damals nicht üblich und sorgte in den Krankenhäusern für Staunen. Ein Kollege musste sich sogar bei der Krankenkasse rechtfertigen, weil er so viele Spitalseinweisungen hatte. Logisch, weil er ja die Einweisungen im Rettungswagen gleich selbst ausfüllte“, so Cserko weiter.

Neuer Arzt benötigt auch eigene Ordination

Da sich seine Praxis in seinem privaten Wohnhaus befindet, wird ein neuer Mediziner neue Ordinationsräume benötigen. Bürgermeister Ludwig Deltl (SPÖ) meint dazu: „Es gab bereits einige Bewerber. Wir werden den neuen Arzt, so wie bereits alle anderen ansässigen Mediziner, natürlich entsprechend unterstützen. Die Stelle wurde seitens der Ärztekammer bereits ausgeschrieben.“

Nun stellt sich die Frage, was ein so umtriebiger Mensch im Ruhestand machen wird? Cserko lächelt: „Ich möchte mich vor allem mehr um meine Familie und um meine zweijährige Enkelin kümmern. Dann vielleicht noch etwas Fischen.“ Der Feuerwehr bleibe er allerdings erhalten, „soweit dies möglich ist.“