Graffiti-Vandalismus in Groß-Enzersdorf: Hinweise erbeten

Foto: LPD NÖ

Nach in Summe 23 (!) Sachbeschädigungen in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) mit Fragezeichen-Graffitis im Herbst 2021 hofft die Polizei nun durch einen am Mittwoch öffentlich gemachten Suchaufruf um Mithilfe der Bevölkerung in dem Fall.