Zuckerfabrik: Kampagne startet und Standort Leopoldsdorf bleibt

In der Zuckerfabrik wurde mit dem Start des Kalkofens durch die Mitarbeiterin Marlene Bilic und die Mitarbeiter Johannes Österreicher, Hubert Rödleithner, Rade Stankovic und Fahrettin Karabacakoglu der erste Schritt in die Rübenkampagne 2023/24 gesetzt. Feierliche Worte von Werksleiter Elvis Makic rundeten den Startschuss für die diesjährige Kampagne ab.

Aber das sind nicht die einzigen guten Nachrichten, die es aus dem Leopoldsdorfer Agrana-Standort zu berichten gibt: Nach dem sonnenreichen September liegen die Zuckergehalte deutlich über dem Vorjahr. Die Rübenerträge sind infolge der ungünstigen Wachstumsbedingungen mit Hitze und Trockenheit im Hochsommer etwas geringer als im Vorjahr und betragen aus heutiger Sicht zwischen 72 und 75 Tonnen/ha (Vorjahr 80 Tonnen/ha). Die Zuckerrübenkampagne wird voraussichtlich bis Mitte Jänner 2024 abgeschlossen sein.

Die Rahmenbedingungen für den Zuckerrübenanbau 2024 sind erfreulich, denn die Rübenpreise leiten sich von den Zuckermarktpreisen ab und diese liegen auf hohem Niveau. Die Kontrahierung für 2024 ist bereits online möglich. Das Anbauziel für eine Vollauslastung der beiden Zuckerfabriken beträgt weiterhin mindestens 38.000 Hektar Zuckerrübenfläche bzw. eine Rübenerntemenge von ca. 3 Millionen Tonnen.

Nachdem in den vergangenen Jahren gezittert worden war, ob der Leopoldsdorfer Standort erhalten bleiben wird, gibt es auch an dieser Front Entwarnung: Beide Zuckerfabriken des Agrana-Konzerns in Österreich (Tulln und Leopoldsdorf) sind gesichert. Das sagte Agrana-Vorstandsvorsitzender Markus Mühleisen vor Journalisten im Klub der Wirtschaftspublizisten. „Heuer haben Landwirte für uns Zuckerrüben auf einer Fläche von 38.000 Quadratmetern angebaut“, gab er bekannt. Diese Größe sei ausreichend, um die zwei Fabriken gut auszulasten und wirtschaftlich führen zu können.

Die im Zucker-, Frucht- und Stärkegeschäft tätige Agrana will mit neuen Produkten aus allen drei Segmenten neue Absatzmärkte und Kunden gewinnen. Es sei das breite Portfolio, mit dem es dem Konzern gelingt, durch Ereignisse wie Corona oder den Russland-Ukraine-Krieg ausgelöste Krisen erfolgreich zu umschiffen, hob Mühleisen hervor: „Diversifiziert sind wir sowohl mit unseren Technologien, aber auch im Sinne unserer Kunden.“