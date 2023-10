Was passiert mit dem ehemaligen Rathaus in Zistersdorf?

Das alte Rathaus bzw. ehemalige Wirtshaus hat schon bessere Zeiten gesehen. Mittlerweile bröckelt die Fassade ab und die vier einstigen Wohnungen auf der Rückseite des historischen Gebäudes – hier handelt es sich um einen späteren Zubau – sind nach einem Wasserschaden desolat. Für den neuen ÖVP-Bürgermeister Elmar Schöberl ein Grund zu handeln: „Die Wohnungen werden wir abreißen.“

Sie seien seit Jahren nicht mehr bewohnbar und auch nicht mehr sanierbar. Statt dieser werde dann ein Garten angelegt. „Für die Kinder.“ Wie berichtet, werden im ersten Stock des alten Rathauses ab September 2024 die kleinsten Kindergartenkinder untergebracht – provisorisch für ein Jahr. Natürlich muss der Raum noch adaptiert werden. „Baulich ist er aber in einem guten Zustand“, betont Schöberl. Zur Erinnerung: Im ersten Stock war einst die Außenstelle der Gänserndorfer Bezirkshauptmannschaft angesiedelt.

Foto: Schindler

Den rechten Teil des Erdgeschoßes benützt derzeit das Hilfswerk. Dieses will aber aus Platzmangel ausziehen. Schöberl: „Da suchen wir gerade eine neue Bleibe. Der alte Bahnhof zum Beispiel wäre eine Möglichkeit.“ Ist das Hilfswerk einmal weg, könne man das komplette Erdgeschoß sanieren und sich schließlich eine Nachnutzung überlegen.

Dem Stadtchef schwebt eine kleine, aber feine Gastronomie vor. Wenn dann die Kinder in ihre neuen Kindergärten übersiedeln, könne auch das Obergeschoß für etwas Dauerhaftes verwendet werden: „Die Volkshochschule könnte dort vielleicht ihre Kurse abhalten.“ Das Ganze wird aber erst frühestens in zwei Jahren schlagen, so Schöberl abschließend.