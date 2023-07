Dampfradweg zwischen Orth und Leopoldsdorf wurde planiert

Der Schachtelhalm treibt weiter sein Unwesen am Dampfradweg. So sind wieder einige „Hügel“ entstanden. Diese wurden nun mit einer Rüttelwalze, die von der Firma Wambach aus Orth geliehen wurde, planiert. Geschäftsführender Gemeinderat Johann Lugmayr zog mit seinem Traktor die Walze von der Grenze zu Orth über Breitstetten bis Leopoldsdorf – also den gesamten Dampfradweg – und meint: „Die Pflanzen sollten durch die Walze ebenso abgedrückt worden sein und für einige Zeit nicht durch den Asphalt drücken.“ Der Leiter des bautechnischen Dienstes, geschäftsführender Gemeinderat Siegfried Nemeth, ergänzt: „Danke für die ehrenamtliche Tätigkeit und ein Dankeschön an die Firma Wambach für die Walze. Sollte diese Maßnahme für längere Zeit zufriedenstellend sein, werden wir diese Maßnahme wiederholen.“