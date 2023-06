Sanierungsprojekt Gänserndorf: Bagger rollen zur Bücherei und Musikschule

Die desolate Rampe zur Musikschule wird abgerissen und durch eine Stiegenanlage und einen Aufzug ersetzt. Foto: Gemeinde Gänserndorf

A m Samstag, 17. Juni, ist es so weit: An diesem Tag beginnt die umfangreiche Sanierung der Stadtbücherei in der Bahnstraße. „Auch die desolate Rampe zur Musikschule wird abgerissen und durch eine Stiegenanlage und einen Lift ersetzt“, erklärt Bürgermeister René Lobner.

Bis 5. August soll die Bücherei geschlossen bleiben. Was genau wird eigentlich renoviert? Ziel ist es, den Kunden ein moderneres und benutzerfreundlicheres Ambiente zu bieten. Deshalb wird nicht nur der schäbige Boden erneuert, sondern auch der Empfangsbereich umgebaut. Weiters erfolgt eine Umstellung auf LED-Beleuchtung. Auch Schallschutzmaßnahmen werden getroffen. Und: Der Kinderbereich wird vergrößert und für die kleinen Besucher attraktiver bzw. wesentlich gemütlicher gestaltet. In den Sommermonaten geht die Renovierung der Bücherei über die Bühne. So wird zum Beispiel der schäbige Boden komplett erneuert. Foto: Gemeinde Gänserndorf „Während des Umbaus bitte ich Sie um Verständnis, dass es zu notwendigen Schließungen der Bücherei kommen wird, um die Umbauarbeiten gewährleisten zu können“, sagt Bildungsstadträtin Claudia Pawlik: „Es empfiehlt sich bereits jetzt, für den nötigen Lesestoff zu sorgen und sich mit den gewünschten Büchern einzudecken.“ Bei den Verleihfristen werde es selbstverständlich eine Kulanz bei der Rückgabe geben. So werden die Fristen für Bücher und Medien bis Ende August verlängert. Pawlik: „Ich freue mich schon jetzt auf die modernisierte Bücherei.“ Übrigens: Am 17. Juni gibt es am Vorplatz der Stadtbücherei einen großen Flohmarkt. Dort können Leseratten zwischen 8 und 12 Uhr Bücher-Schnäppchen sehr kostengünstig erwerben.