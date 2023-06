Gourmet-Event der Extraklasse in Mannersdorf

Unter dem Titel „Blandines Haute Cuisine“ findet jedes Jahr im Weingut von Top-Winzer Martin Minkowitsch in Mannersdorf ein Schlemmerfest statt, das seinesgleichen sucht. Auch am vergangenen Wochenende sorgten Spitzenköche aus der Region und deren Mitarbeiter an drei Abenden für Verzückung bei den Gästen.

Traditionelle Gerichte neu interpretiert und dem Zeitgeist angepasst wie auch Speisen aus anderen Erdteilen boten für jeden Gusto das passende Geschmackserlebnis. Dazu wurden natürlich die preisgekrönten Weine mehrerer Jahrzehnte aus dem Minkowitsch'en Keller und Gastweine aus Frankreich kredenzt. Die „Tanzlmusik Zwerndorf“ sorgte für die musikalische Umrahmung.