Eine prächtige Schloss-Saison erwartet die Besucher

Zahlreiche Angebote zu Natur, Kultur und Geschichte warten auch heuer im „Marchfelder Schlösserreich“. Die Schlösser des Marchfelds öffnen im Laufe des März wieder ihre Pforten. Neben einem umfassenden Programm in jedem der Partnerschlösser gibt es auch gemeinsame Auftritte.

Von 13. bis 15. April präsentiert sich das „Schlösserreich“ im Einkaufszentrum „Wien Mitte The Mall“. Zum „Muttertag im Schlösserreich“ wird am 14. Mai gebeten: Auf Schloss Hof wartet ein Muttertagspicknick, Schloss Eckartsau veranstaltet ein Muttertagskonzert sowie eine Expertenführung „Kaiserin Zita als Mutter“ mit Kerry Tattersall, Schloss Marchegg lädt zum Naturvermittlungsprogramm „Im Reich der Störche“ und im Schloss Orth ist „Muttertag im Tierreich“.

Auch der „Vatertag im Schlösserreich“ am 11. Juni wird mit besonderem Angebot begangen: Auf Schloss Hof gibt es ein Vatertagspicknick, in Eckartsau wird das große Schlossfest „Zartgrüne Sommerlaune“ gefeiert, in Marchegg geht es erneut ins „Reich der Störche“ und Schloss Orth bietet eine spezielle Führung auf dem Au-Erlebnisgelände Schlossinsel an.

Oster- und Frühlingsmarkt noch bis 16. April geöffnet

Auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden erwartet die Gäste das ganze Jahr hindurch ein buntes Kulturvermittlungs- und Veranstaltungsprogramm für die ganze Familie. Eines der vielen Veranstaltungshighlights auf Schloss Hof ist der Oster- und Frühlingsmarkt, der noch bis zum 16. April an Wochenenden und Feiertagen stattfindet.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“, die auf Schloss Hof und Niederweiden, erweitert um den Themenschwerpunkt „Service mit Persönlichkeit“, in die zweite Runde geht und bis zum 1. November 2023 zu einer Reise in die prunk- und glanzvolle Welt der höfischen Tafelkultur einlädt.

Auf dem Naturspielplatz „Das Geschenk der Bäume“ im Eckartsauer Schlosspark erspielen Kinder anhand einer Geschichte die Aufgaben eines Baumes und lernen Besonderheiten des Waldes kennen. So werden Schaukel, Wippe und Co. zu Botschaftern. Foto: ÖBf ArchivHelmrich

Am 25. März öffnet Schloss Eckartsau die Tore – für Rastsuchende auf dem Donau-Radweg und alle, die Frühlingsfrische auf dem Land suchen, ein ideales Ausflugsziel. Besonders für Familien gibt es viel Neues zu entdecken: Zum Beispiel auf dem Naturspielplatz „Das Geschenk der Bäume“ oder auf dem Hightech-Beobachtungswagen „Spähikel“.

Mitten im Naturidyll der weitläufigen March-Auen liegt Schloss Marchegg, das am 31. März in die Saison startet. Von Ende März bis Mitte August geht es von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags mit einem Guide ins „Reich der Störche“. Für junge Entdecker gibt es jeden Sonntag um 15 Uhr ein Familienprogramm. Die neue Ausstellung „Schloss-Geheimnisse“ von Schloss Marchegg präsentiert ab 13. Mai nicht nur die Naturvielfalt der March-Auen, sondern auch die Jahrhunderte alte Geschichte des Hauses und der Umgebung.

Ausstellung „DonAUräume“ und Schlossinsel in Orth

Im Schloss Orth findet man Ausflugsziel und Veranstaltungsort unter einem Dach. Führungen durch die Nationalparkausstellung „DonAUräume“ sowie auf dem Au-Erlebnisgelände Schlossinsel werden an Wochenenden und Feiertagen angeboten, der Besuch ohne Führung ist täglich möglich. Im Aussichtsturm ist die Ausstellung „Von Acker und Au. Eine Zeitreise mit Kronprinz Rudolf in das Land der Donau-Auen“ eingerichtet.

Zu den Veranstaltungstipps 2023 zählen das Familienfest am 14. Mai, abendliche Spezialführungen, ein Ferienprogramm jeden Donnerstag im August und Halloween am 31. Oktober. Das „museumORTH“ der Marktgemeinde Orth im Schloss Orth bietet heuer in der Reihe Alltagskultur und Gegenwartskunst von 26. März bis 1. Mai die Ausstellung „Unser Land“ mit zeitgenössischer Fotografie sowie von 7. Mai bis 1. November die Ausstellung „1913 in Czernowitz – Friedrich Baumhackl in der Ukraine“.

