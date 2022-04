Klaus Panholzer: 2021 mit Gäste-Plus

Werbung

Im NÖN-Gespräch berichtet Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schloss Schönbrunn Kultur- und BetriebsgesmbH, über die Corona-Zeit, die Landesausstellung und den Ostermarkt.

NÖN: Herr Panholzer, wie hat sich die Corona-Pandemie auf Schloss Hof ausgewirkt?

Panholzer: Wir wollen nicht jammern, sondern positiv in die Zukunft blicken. Da sich in den Schlössern viel im Freien abspielt, konnten wir die Einbußen im Rahmen halten, es kamen viel mehr Gäste aus Österreich. Von 2020 auf 2021 konnten wir sogar einen Besucheranstieg von 21 Prozent verzeichnen. Schade war, dass ausgerechnet die tolle Sisi-Ausstellung in die Pandemie-Jahre fiel, aber unsere Pläne, die Schau auf Reisen zu schicken, sind nur aufgeschoben. 2024 soll es nach China und Korfu gehen.

NÖN: Was erwarten Sie von der Landesausstellung?

Panholzer: Es wird interessant, was die Landesausstellung bewirkt. Wir sind Partner und treibende Kraft und hoffen eher auf Synergieeffekte als auf Konkurrenz. Es gibt ja auch ein Kombi-Ticket: Mit einer Karte für die Landesausstellung erhält man in Schloss Hof 2 Euro Rabatt. Und es gibt eine neue Buslinie von Marchegg nach Schloßhof und Niederweiden.

NÖN: Auf Schloss Hof ist gerade Ostermarkt, heuer erstmals an fünf Wochenenden. Was erhoffen Sie sich davon?

Panholzer: Wir sind froh, dass das nach zwei Jahren Pause wieder möglich ist, auch die über 80 Aussteller freuen sich. Bei uns gibt es einfach an jedem Wochenende etwas zu erleben, hier ist immer etwas los. Und das ist gut so, denn wer einmal bei uns gewesen ist, kommt immer wieder gerne.

