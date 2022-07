1.000 Liter Blut stehen bereit für Nitschs Sechs-Tage-Spiel

Werbung

1.000 Liter Blut stehen für das Sechs-Tage-Spiel von Hermann Nitsch bereit. Im Schloss Prinzendorf, das zur letzten Ruhestätte des am 18. April verstorbenen Aktionskünstlers wurde, gehen am 30. und 31. Juli Tag eins und zwei des Spiels des Orgien-Mysterien-Theaters über die Bühne.

Neben dem Blut kommen je drei Tonnen Tomaten und Trauben, 3.000 Blumen, 2.000 Meter Leinwand und 6.000 Liter Wein zum Einsatz. Nitsch hatte in den letzten Jahren an der neuen Fassung seines Hauptwerks gearbeitet, die seine Witwe Rita Nitsch nun unter der Regie von Leonhard Kopp, Frank Gassner und Josef Smutný zur Aufführung bringt. Tage und Nächte sind durchkomponiert.

Um die Aktion mit allen Sinnen erfassen zu können, gibt es begleitend ein Geruchs- und Geschmackslabor. Beim Sonnenaufgang am 1. August werden die Teilnehmer die Spielstätte „im seinstrunkenen Zustand“ verlassen, heißt es in einer Aussendung. Am 27. Juli wird im „nitsch museum“ Mistelbach zu einer Diskussion über die Entstehung geladen.

FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer griff das Thema ebenfalls auf. Er findet das Spiel „in Krisenzeiten gelinde gesagt obszön“. Er regt in einer Aussendung an, die Kunstorgie in eine Sozialorgie umzufunktionieren: „Allein mit den 1.000 Litern Blut könnte man jede Menge Blunzen produzieren und sie den Sozialmärkten spenden. Ebenso wären die drei Tonnen Tomaten als Sugo besser eingesetzt.“

Im Netz kam das Spiel ebenfalls nicht gut an: Auf der NÖN-Facebook-Seite wurde es hundertfach kommentiert und mit wütenden Emojis bedacht. Von Geld- und Lebensmittelverschwendung ist vielfach die Rede: „Die Tafeln würden sich über die Trauben und Tomaten freuen. So eine Verschwendung in den harten Zeiten“, schreibt einer der User.

