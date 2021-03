ÖVP-Bürgermeister Josef Reiter war nicht sehr erfreut, als er in der jüngsten „Spaziergänger“-Rubrik der NÖN Gänserndorf lesen musste, dass die „Brücke der Freiheit“, die Fußgänger- und Radfahrerbrücke von Schloßhof in die Slowakei, gesperrt sei: „Man könnte glauben, dass die Sperre durch den aufgestellten Schranken ausgedrückt wird, das stimmt aber nicht“, so das Gemeindeoberhaupt.

Er erklärt: „Der Schranken wurde nur aufgestellt, um Autos, Lkw oder andere Unbefugte daran zu hindern, die Brücke zu befahren – wie es im Vorjahr passiert ist.“ Die NÖN berichtete damals über einen Lkw, der sich auf die Fahrradbrücke verirrt hatte, woraufhin deren Statik neu überprüft werden musste. Radfahrer und Fußgänger dürften weiterhin über die Brücke fahren bzw. gehen – aktuell ist das allerdings aufgrund der Corona-Pandemie auch nicht erlaubt: Es gibt zumindest auf österreichischer Seite Grenzkontrollen. Wer sich dennoch über die Brücke wagt, die übrigens kein „hochoffizieller Grenzübergang“ ist, widersetzt sich dem Grenzübergangsgesetz.

Schon öfter war versucht worden, das Betreten der Brücke mit verschiedensten Maßnahmen zu verhindern, es kam aber immer wieder zu Beschädigungen der Einrichtungen. Einige „Grenzgänger“ hielten sich nicht an die Auflagen. Jetzt soll eine neue Maßnahme getroffen werden, um zu verhindern, dass während der Pandemie unkontrollierte Grenzübertritte passieren.