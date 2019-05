Es ist vollbracht. Was 2002 begann und insgesamt etwa 72 Millionen Euro kostete, konnte in der Vorwoche feierlich eröffnet werden: Mit der Fertigstellung der siebenten Gartenterrasse erstrahlt Schloss Hof wieder in seinem einstigen barocken Glanz.

„Mon Prince, das sind ja mehr Terrassen, als der Kaiser hat“, soll Gräfin Eleonore Batthyány-Strattmann, auch bekannt als „Die schöne Lori“, Prinz Eugen angesichts der Gartenanlage von Schloss Hof zugehaucht haben.

Einige Jahrhunderte später war es mindestens genauso mühsam, die damalige Pracht zu rekonstruieren. Besucher des Schlosses können sich aber jetzt davon überzeugen, dass einer der prächtigsten Barockgärten der Welt nun wieder in altem Glanz erstrahlt.

"Prinz Eugen hat für den Bau des Schlosses nicht so lang gebraucht"

Moderatorin Kathrin Körber begrüßte die Ehrengäste: Peter Simonischek, Sektionschefin Elisabeth Udolf-Strobl, Dritte SP-Landtagspräsidentin Karin Renner, VP-Nationalrätin Angela Baumgartner, VP-Landtagsabgeordneter René Lobner, Bezirkshauptmann Martin Steinhauser und VP-Bürgermeister Josef Reiter (stellvertretend für die zahlreichen Ortschefs und Mandatare der Region) waren gekommen und erstaunt ob der barocken Pracht, die sich auf sechs Hektar erstreckt.

Für Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schloß Schönbrunn Kultur- und BetriebsgesmbH (SKB), war die Vollendung der siebenten Terrasse ein besonderes Ereignis: „Mit der Fertigstellung der großen Kaskade und der siebenten Terrasse zählt Schloss Hof zu den imposantesten Schlossgärten in Europa.“

Lobner würdigte Ex-Minister Werner Fasslabend: „Er hat schon vor Jahrzehnten das massive Potenzial von Schloss Hof für den Tourismus erkannt.“ Und auch Udolf Strobl freute sich über die „wiedererwachte Schönheit“ der Schlossanlage mit bewegter Geschichte und scherzte: „Prinz Eugen hat für den Bau des Schlosses nicht so lang gebraucht wie wir für die Restaurierung, es hat sich aber eindeutig ausgezahlt.“