Der Abschied vom treuen Pferd „Akord“ des Kommandanten Hans Günter Ebetshuber nach 20-jähriger Treue und Verbundenheit berührte die sonst so hartgesottenen Dragoner. Zum letzten Mal ritt „Akord“ (25. März 1996 – 13. Oktober 2020) bei der Eröffnung des Pferdefests in Schloss Hof an der Spitze des Regiments.

