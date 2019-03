In den Schlössern Hof und Niederweiden dreht sich auch heuer alles ums Essen. Nachdem 2018 „Warum isst die Welt, wie sie isst?“ das Thema war, setzen die heurigen Ausstellungen die kulinarische Reise um den Erdball fort und widmen sich dem „Spiel mit dem Essen“, um den Besuchern spannende Einblicke in die vielschichtige Welt des Lebensmittelhandels zu geben.

Im Beisein von Klaus Panholzer, dem Geschäftsführer der Schloß Schönbrunn Kultur- und BetriebsgesmbH (SKB), führte Kuratorin Katharina Borozan von „Nofrontiere Design“ durch die Ausstellungsräume auf Schloss Hof, die unter dem Thema „Handel und Logistik“ zeigt, wie Nahrungsmittel in den Supermakt gelangen und die komplexe Logistik erklärt, die hinter der stets verfügbaren Vielfalt an Lebensmitteln steckt.

Havranek Kuratorin Katharina Borozan führte fachkundig durch die Ausstellung im Schloss Hof.

Gleich der Beginn der Ausstellung im „Würfel“, einer temporären Außeninstallation, stellt die wichtigsten globalen Handelsrouten, die die Welt vernetzen, dar und beschäftigt sich mit den rund 40.000 Containerschiffen, die unterwegs sind.

Von der Greißlerei zum Hightech-Supermarkt

Im Schloss selbst wird dann der Bogen von historischen Handelswegen, die teilweise noch immer oder jetzt wieder bestehen, zu modernen Logistikzentren gespannt. Dabei wird veranschaulicht, welche großen Reisen Produkte im Supermakt teilweise schon hinter sich haben, ehe sie im Regal landen – ob über den Luftweg, zu Wasser, auf der Straße oder auf der Schiene. Die Ausstellung geht auch der Frage nach, welche emissionsfreien Alternativen des Warentransports es gibt und stellt auch alternative Konzepte zum Supermarkt wie Hofläden oder „Food-Coops“ vor.

Aber auch das sehr kritisch gesehene Thema der Nahrungsmittelspekulation wird aufgegriffen und dem globalen Hunger gegenübergestellt – während Millionen vom Menschen vom Hungertod bedroht sind, wird an Nahrungsmittelbörsen auf künftig steigende oder sinkende Rohstoffpreise „gewettet“. Und auch die Fülle an Kundenkarten zur Datenaquirierung wird behandelt.

Auf Schloss Niederweiden wird wiederum die Entwicklung der Lebensmittelversorgung unter dem Aufhänger „Von der Greißlerei zum Hightech-Supermarkt“ gezeichnet. Die Ausstellung beginnt in einer nachgebauten Greißlerei und beleuchtet die Entwicklung des Lebensmittelhandels mit dem ersten Supermarkt in Österreich, der 1950 in Linz eröffnet wurde, über die heutzutage gängigen Konzepte und stellt auch moderne Entwicklungen im Konsumverhalten vor.

Das Einkaufen der Zukunft könnte demnach einfacher, schneller und ortsunabhängiger sein, Smartphones und entsprechende Apps spielen eine große Rolle. Vom Online-Kauf mit Lieferung bis zum kassenlosen Supermarkt von „Amazon Go“ werden neuartige Ideen vorgestellt und werden die Besucher zum Nachdenken anregen.