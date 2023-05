Musikalischer Muttertag in Eckartsau

Muttertag im Schloss mit guter Musik, netten Leuten und hervorragender Kulinarik - das war in Eckartsau am Sonntag angesagt. Wen stört da der Regen und das ungemütliche Wetter in ganz Österreich?

„Ars Antiqua Austria“ ließ nicht nur die Herzen der anwesenden Mütter höher schlagen. Nach einer stimmungsvoll virtuosen Violinsonate von Johann Josef Vilsmayr, den Jahreszeiten von Vivaldi, sowie einem rockigen Kanon von Romanus Weichlein tobte der Saal.

Sabine Wambach, Elfi Winter, Gunar Letzbor, Mira Letzbor, Walter Wambach und Gottfried „Laf“ Wurm (v.l.) präsentierten ein Bild für Kira Letzbor. Foto: privat

Mira Letzbor präsentierte außerdem glücklich ein Bild des Lasseer Ausnahmemalers Gottfried „Laf“ Wurm.

„Irise in Öl“ - die Lieblingsblumen von ihrer Mutter Kira - waren als Dankeschön für die engagierte Zusammenarbeit mit dem Organisationsteam der Schlosskonzerte gedacht. Sabine Wambach, Elfi Winter, Gunar Letzbor, Walter Wambach und „Laf“ Wurm freuten sich mit. Menschlichkeit, Sympathie und Professionalität zeichnen sichtbar die Schlosskonzerte Eckartsau aus.

