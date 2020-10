In der Vorwoche wurde der erste interaktive Schmetterlingsweg in Marchegg eröffnet. Zusammen mit der Gemeinde Marchegg, dem Montessori-Campus, dem Künstler Michael Bachhofer und den ÖBB fördert die österreichische Umweltschutzorganisation „Global 2000“ die heimische Artenvielfalt in Marchegg.

Der Schmetterling ist ein wichtiger Indikator für Biodiversität in Österreich und daher Botschafter und Begleiter des Interreg-Projekts „Blühlinge“. Deshalb hat sich das Blühlinge-Projekt zum Ziel gesetzt, Gemeinden zwischen Wien und Bratislava zum Erblühen und den Menschen die Vielfalt der Natur am Beispiel der bedrohten Schmetterlinge näherzubringen.

Um der Schönheit der Natur – und der Schmetterlinge im Besonderen – gerecht zu werden, arbeitete Global 2000 mit Künstler Michael Bachhofer zusammen. So entstanden einzigartige, hochauflösende, riesige Schmetterlingsfotos, die es ermöglichen, einen neuen Blick auf diese faszinierenden Tiere zu werfen. Bachhofer entwickelte die Installationen für das Projekt „Blühlinge“ und ruft mit der Initiative „#beabutterflyyourself“ auf, Teil seines Kunstwerks zu werden. Zu bewundern ist das Kunstwerk am Bahnhof Marchegg. Als Partner ermöglichte die ÖBB-Infrastruktur AG, das Kunstwerk im Personendurchgang zu platzieren.

Der Gemeinde ist es wichtig, nicht nur die heimische Artenvielfalt zu fördern, sondern auch ein Zeichen zu setzen und mehr Bewusstsein für die Wichtigkeit von Artenschutz zu schaffen. Eine von der Gemeinde errichtete naturnahe Wiese lädt Schmetterlinge und Besucher zum Verweilen ein. Auch der örtliche Montessori-Campus beteiligt sich am Projekt: Die Schüler bauten gemeinsam mit „Global 2000“ eine von Besuchern per Schaufenster einsehbare Raupenzuchtstation.