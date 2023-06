Schmuck und Geld weg Neufeld: Häuser aufgebrochen

Der Einbrecher war aufgrund eines DNA-Treffers überführt worden. Foto: Foto: BVZKirchmeir

E in 41-jähriger Mann aus Georgien brach Anfang Jänner in drei Häuser in Neufeld ein. Zwei Jahre und neun Monate Haft.

Der Schock war groß, als die Besitzer dreier Häuser im Jänner wieder in ihre privaten Räume zurückkehrten: Zwischen 5. und 9. Jänner 2023 hatte sich ein Unbekannter Zutritt zu ihren Häusern verschafft und Wertgegenstände gestohlen. Ein weiterer Einbruchsdiebstahl wurde am 31. Jänner 2023 in Gänserndorf begangen. DNA-Treffer führte zum Angeklagten Die Polizeibeamten konnten an einem Tatort in Neufeld DNA-Spuren sicherstellen. Diese wurden ausgewertet und konnten einem Mann zugeordnet werden, der der Justiz nicht unbekannt war. Der Verdächtige wurde ausgeforscht und verhaftet. Am Mittwoch, 14. Juni, musste er sich am Landesgericht Eisenstadt wegen der von ihm begangenen Einbruchsdiebstähle verantworten. Der 41-jährige Täter, ein georgischer Staatsbürger, der angab, zuletzt in Polen „am Bau“ gearbeitet zu haben, bekannte sich vor Gericht schuldig. Er war bereits 2006 und 2014 wegen Einbruchsdiebstählen verurteilt worden. 2014 lautete das Urteil auf zwei Jahre Haft. Bei der Einvernahme durch die Polizei hatte er noch abgestritten, für die Einbruchsdiebstähle verantwortlich zu sein. „Ich stand unter Drogeneinfluss und hatte Entzugserscheinungen“, sagte der Angeklagte. „Ich bin natürlich schuldig und gestehe alles“, übernahm er nunmehr die Verantwortung für die vorgefallenen Straftaten. „Sind Sie heute klar bei Sinnen?“, vergewisserte sich Richterin Birgit Falb. „Es geht mir gut, die Ärzte haben mir sehr geholfen“, sagte der Angeklagte. „Wie suchten Sie die Tatorte aus?“, fragte die Richterin. „Ich bin aus dem Zug ausgestiegen, suchte ein Haus aus und läutete an, um zu schauen, ob jemand zu Hause ist“, berichtete der Angeklagte. Er habe kleine Papierkügelchen bei den Türschlössern deponiert, um zu überprüfen, ob die Bewohner zuhause seien oder das Haus verlassen hätten. Zwei Stunden später sei er wiedergekommen. „Das machte ich jedes Mal zu“, gab der Mann zu. Mit einem Schraubenzieher und einem Rollgabelschlüssel habe er die Türschlösser dann aufgebrochen. Aus einem Haus in Neufeld stahl der Mann Schmuck im Wert von 13.617 Euro und 4.100 Euro Bargeld, aus einem anderen nahm er Schmuck im Wert von 890 Euro und 300 Euro Bargeld mit. Ein weiteres Haus in Neufeld durchsuchte er ebenfalls, fand aber offenbar keine Wertgegenstände vor, die er mitnehmen wollte. Aus dem Haus in Gäsnerndorf stahl er Schmuck, Uhren und Münzen im Wert von 7.437 Euro und 1.500 Euro Bargeld. Der Schaden beträgt somit mehr als 26.000 Euro. Der Angeklagte wurde zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, dieses Urteil ist rechtskräftig.