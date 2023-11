„Goldgräberstimmung“ beim Glasfaserausbau in Groß-Enzersdorf

Derzeit klingeln mehrere Anbieter von „noch schnellerem Internet“, vom „Internet der Zukunft“ und so weiter an die Haustüren der Groß-Enzersdorfer: Vertreter von A1, Magenta und auch von Ö-Fiber geben ihre Absicht zu Grabung und Glasfaserverlegung bekannt und wollen schon im Voraus ihre Anschlüsse verkaufen.

Viele Bürger aber sind verwirrt, weil sie nicht wissen, wer nun tatsächlich bis zum Haus gräbt. Oder: Muss ich dann den Anbieter wechseln, wenn ein anderer zu mir gräbt? Wie läuft das überhaupt, wenn ich auf Glasfaseranschluss umsatteln will? Kommt überhaupt jemand zu mir in die Gasse? Die Goldgräberstimmung samt anschließender Verunsicherung war auch den Gemeindevertretern zu Ohren gekommen und sie baten die drei grabungswilligen Anbieter an einen Tisch, „um ein möglichst abgestimmtes Vorgehen hinsichtlich gemeinsamer Bauaktivitäten zu erreichen“, so der zuständige Grünen-Stadtrat Reinhard Pusch.

„Bis Ende November müssen die Firmen nun jedenfalls die Gestattungsverträge unterzeichnen – und darin ist unter anderem festgehalten, dass es eine Baukoordination geben muss“, so Pusch. Die Firmen verpflichten sich, im Zuge ihrer Grabungsarbeiten auch dritte Anbieter mitverlegen zu lassen oder Leerrohrkapazitäten zu schaffen, um den nachträglichen Ausbau zu erleichtern. Sie verpflichten sich weiters, den Ausbau des gesamten Gemeindegebietes zu betreiben, das heißt nicht nur die „Zuckerl“ im Zentrum. Alle Haushalte sollen am Ende die gleiche breite Auswahl haben, berichtet der Digitalisierungsstadtrat.

„Aktuell arbeiten alle drei Anbieter an ihrer Detailplanung – das heißt: Welche Baulose werden wann ausgebaut? Wo kommen welche Verteilerkästen hin und arbeiten gleichzeitig am Vertrieb?“, so Pusch. „Dank der nun von den Firmen akzeptierten Bedingungen können wir erreichen, dass Bürger kein Risiko mit der Unterzeichnung eines Vertrages haben, weil dank der Mitverlegung alle Haushalte von allen erreicht werden sollen.“