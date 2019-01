Die großen Schneemassen machen Donau-Anrainern Sorgen. „Die Niederschläge lassen uns die Gefahr eines Hochwassers wie vor einigen Jahren befürchten“, so Bürger aus Schönau, die sich an die NÖN wandten. Denn auch wenn schon über die Fertigstellung des Schutzdammes geschrieben worden sei, so sehe man keinen finalisierten Abschnitt. „Im Rückstaubereich sind die Grabarbeiten an der äußeren Dammseite erst am Anfang. Das Erdreich wird nicht gleichzeitig zur Erhöhung des Dammes aufgetragen.“

Zwischen „Hermis Radler-Treff“ in Schönau und Mühlleiten sei bis jetzt keine neue Asphaltierung der Dammkrone vorgenommen worden. Hier kam auch die Dichtwandfräse nicht zum Einsatz. „Sind nach der Schneeschmelze und den damit verbundenen Wassermassen die Einwohner in Schönau und Umgebung wirklich ausreichend geschützt? Besteht ein Notfallplan?“

"Kann die Sorge der Bürger verstehen"

SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec beruhigt: „Ich kann die Sorge der Bürger verstehen. Daher möchte ich betonen, dass der Hochwasserschutz auch während der Bauarbeiten vollständig gewährleistet ist. Eventuelle Notfallmaßnahmen sind durch ein Alarmierungsschema der viadonau gemeinsam mit der FF abgesichert.“

Im Baulosbereich Schönau bis Witzelsdorf sei die Dichtwand fast fertig, ein rund zwei Kilometer langer Abschnitt in Eckartsau wird Ende Februar finalisiert. Kiessäulen oder Pumpwerke seien ebenfalls kurz vor der Fertigstellung. Zudem: Hohe Schneemengen hätten bei der Schmelze durch permanenten Abfluss kaum eine Hochwassergefahr dargestellt. „Die letzten großen Hochwässer 2002 und 2013 sind durch sintflutartigen und lang andauernden Regen entstanden“, so Obereigner-Sivec. „Allerdings sollte auch dann die Schutzanlage dieser Anforderung gewachsen sein.“

Auch Bezirksfeuerwehrchef Georg Schicker beruhigt. „Durch die abwechselnden Wärme- und Kälteperioden ist ein großer Teil des Schnees schon abgeflossen.“ Weiters gebe es Alarmpläne, die in allen betroffenen Gemeinden aufliegen.