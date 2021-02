Das Coronavirus SARS-CoV-2 schlug jetzt auch im eingruppigen Kindergarten in Schönfeld zu. Die Betreuungsstätte musste diese Woche geschlossen werden, weil sich das Personal infiziert hatte und sofort in Quarantäne geschickt wurde. Ab Dienstag soll der Kindergarten wieder geöffnet sein – mit Ersatzpersonal.

Wie viele der etwa 12 Kinder positiv getestet wurden, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. ÖVP-Bürgermeister Roman Bobits verweist im NÖN-Gespräch auf den Datenschutz: „Fakt ist, dass in der gesamten Gemeinde – also in Lassee und Schönfeld – insgesamt 23 Personen infiziert sind.“ Die Zahl der Fälle sei natürlich relativ hoch, so der Ortschef: „Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir vor zwei Wochen nur einen einzigen Fall hatten.“