Gasthaus Demel ganz im Rausch der Farben

Mit der Vernissage startete die Präsentation der Werke regionaler Künstler in die nächste Runde. Mit Helene Zakall ist es wieder eine Künstlerin aus Schönkirchen-Reyersdorf dabei, die im Landgasthaus Demel ihre Werke präsentiert. „Bilder sind immer ein Ausdruck bestimmter Emotionen“, so die Künstlerin, die ihre Gefühle in kräftigen, warmen Farben auf die Leinwand bannt. Wirtin Claudia Müller verfolgt damit weiter ihre Strategie, Kunst mit dem Vergnügen des Essens zu vereinen.

Die Initialzündung zur Malerei kam aus der Familie, die Inspiration von anderen Künstlern. „Sie brachten eine mir unbekannte Saite in mir zum Klingen“, beschreibt Zakall die Anfänge. Der Anlass, selbst zu malen, hat eher profanere Gründe: „Diese Bilder waren mir schlichtweg zu teuer. So habe ich begonnen, selbst gestalterisch zu arbeiten.“ Der Lust zu malen folgten professionelle Kurse. „Die Malerei ist mittlerweile zum Fixpunkt in meinem Leben geworden“, betont Zakall.

Für die Weinbegleitung sorgte diesmal das Winzerpaar Lisa und Michael Wagner aus Prottes, was Zakall die Bemerkung entlockte: „Ich hoffe, dem Farbenrausch folgt kein Weinrausch.“ ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary gratulierte der Künstlerin zur gelungenen Ausstellungseröffnung.