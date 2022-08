43.168 Module sorgen für Strom

Werbung

Eine der größten Flächen-Photovoltaikanlagen Österreichs ist fertig: Auf 13,3 Hektar erzeugen mehr als 43.000 Module eine Gesamtleistung von 15,84 Gigawattstunden Grünstrom. Die Anlage erstreckt sich auf der OMV-Deponie und wird zu gleichen Teilen von OMV und Verbund getragen.

Etwas versteckt abseits der Landstraße L 3025 liegt die Bohrrestdeponie der OMV. Eine riesige Fläche, die den Vorgaben zufolge weder land- noch forstwirtschaftlich genutzt werden darf. Jetzt reiht sich dort ein Photovoltaikmodul an das andere – 43.168 sind es insgesamt laut Aussendung des Mineralölkonzerns. Mit dem Erreichen der Endausbaustufe soll die OMV einen signifikanten Teil ihres Eigenstrombedarfes damit abdecken.

Man hat sich bewusst für eine Ost-West-Ausrichtung entschieden, um die Einstrahlzeit zu verlängern. Das Konzept scheint aufgegangen zu sein. Die Einspeisung in das OMV-Bergbaunetz wird durch eine hochtechnisierte Schaltung geregelt. Der Sonnenstrom hat immer Vorrang, zusätzlicher Bedarf kommt aus dem öffentlichen Netz und von OMV-eigenen Turbinen.

„Im Vergleich zu fossiler Stromproduktion mit Kohle werden 14.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr eingespart. Die OMV folgt damit der Strategie 2030 mit dem Ziel, Solar- und Windkraft für den Eigenbedarf auszubauen“, betont Wilhelm Sackmaier, Geschäftsführer der OMV Austria Exploration & Produktion GmbH.

Ehemaliger Chef ist das Mastermind

Mastermind hinter dem Projekt ist der ehemalige Geschäftsführer Reinhard Oswald. Eine so riesige Fläche ohne direkten Nutzen war für ihn undenkbar. Die NÖN war vor zwei Jahren mit ihm vor Ort. „Es ist ein Grundsatz der OMV, unsere Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen“, so Oswald damals im NÖN-Interview.

Fünf Jahre intensiver Planungen und Verhandlungen waren notwendig, um die Idee schließlich zu einem wirtschaftlichen Projekt zu machen. Im Juli 2020 erfolgte unter großer politischer Beteiligung der offizielle Spatenstich. Jetzt ist die Anlage fertig.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.