81-jähriger Radfahrer nach Kollision mit Lkw gestorben

Ein 81-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch in seinem Heimatbezirk Gänserndorf bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ums Leben gekommen. Die Kollision ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 9.00 Uhr auf einer Landstraße zwischen Schönkirchen-Reyersdorf und der Bezirksstadt. Am Steuer des Lastwagens saß ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf. Die Unfallursache war Gegenstand von Ermittlungen, bestätigte die Exekutive auf Anfrage einen "Heute"-Onlinebericht.

