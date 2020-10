Die Sitzung des Gemeinderates begann mit einem Paukenschlag: VP-Bürgermeister Alexander Gary nahm gleich drei Punkte im Zusammenhang mit der geplanten Siedlung „Am Wunderberg“ von der Agenda. Der Grund: Die Novelle zur Änderung des Raumordnungsprogrammes des Landes Niederösterreich. Somit liegt das Projekt vorerst auf Eis.

Eigentlich hätten die Änderung des Raumordnungsprogrammes, des Flächenwidmungsplanes, die Erlassung des Teilbebauungsplans sowie die Auftragsvergaben zu Wasser und Abwasser beschlossen werden sollen – eigentlich. Die Novelle des Landes vom diesjährigen Sommer machte diese Pläne allerdings zunichte. Bürgermeister Alexander Gary bedauert: „Wir stehen im Kontakt mit dem Land Niederösterreich, Lösungsansätze liegen am Tisch, es gibt aber noch keine Rückmeldung. Es tut mir leid für alle, die schon so lange auf die Widmung warten.“ Ein weiterer Gesprächstermin mit dem Land Niederösterreich sei für diese Woche angesetzt.

Widerstand der Bevölkerung

Zum Hintergrund: Noch unter Ex-Listenbürgermeister Peter Hofinger war mit dem Projekt begonnen worden. Zuletzt schienen anfängliche Schwierigkeiten wie die Hochwasserschutzzone beseitigt zu sein. Insgesamt rund 50 Bauplätze sollten in Etappen erschlossen werden – Bauland, das Gary gerne zur Verfügung gestellt hätte, um vor allem die jungen Familien im Ort zu halten. In den letzten Wochen regte sich allerdings Widerstand in der Bevölkerung, was die Rodung des Waldes betrifft (die NÖN berichtete).

Zweites Hauptthema war die Umbesetzung im Gemeinderat. Der Mandatsverzicht der Listengemeinderäte Gerhard Kellner und Markus Schmid sowie die Mandatsrücklegung von Friedrich Florjan als geschäftsführender Gemeinderat für die „Liste Peter“ – aufgrund der Kurzfristigkeit sogar als Dringlichkeitsantrag – machten Ergänzungswahlen notwendig. Listenmandatar Robert Cvrkal wechselt vom Prüfungsausschuss in den Gemeindevorstand, er wurde mit acht gültigen von 18 abgegebenen Stimmen gewählt.

Friedrich Florjan und Elisabeth Florjan wurden mit 16 gültigen Stimmen in den Prüfungsausschuss nominiert. Die Umstellungen zogen auch Neubesetzungen in den diversen Ausschüssen nach sich. Einstimmig war keine der Wahlen, es gab jedes Mal auch ungültige Stimmen.

Liste nominierte nur eine Kandidatin nach

Interessant, dass die „Liste Peter“ mit Elisabeth Florjan nur eine Mandatarin nachnominierte. Ein Platz bleibt daher unbesetzt, obwohl noch ausreichend „Nachschub“ vorhanden wäre. Die NÖN fragte bei Cvrkal nach. „Wir wollen uns nicht alle abschießen lassen“, so Cvrkals Kommentar. Die Listenfraktion sei erschüttert über den „Anpfiff“, den der zurückgetretene Gemeinderat Gerhard Kellner bei der letzten Sitzung bekommen hat (Kellner wurde wegen des Vorlesens von Informationen aus dem nicht-öffentlichen Teil gerügt ,die NÖN berichtete).

Ob dies allerdings der Grund für den Rücktritt war, ist auch der „Liste Peter“ nicht bekannt. Kellner sei nicht mehr zu erreichen und angeblich aus der Gemeinde weggezogen. Einstimmig beschlossen wurde die Verlängerung der Bausperre um ein Jahr. So dürfen nun auf „Bauland Wohnen“ maximal zwei, bei „Bauland Kerngebiet“ maximal sechs Wohneinheiten errichtet werden. Die Mindestbauplatzgröße beträgt 500 Quadratmeter.