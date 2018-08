Zum 50. Geburtstag präsentierte sich der Himmel über dem Parkbad in sonnigem Blau. Mit freiem Eintritt, Zirkus für die Kleinen, Synchronschwimmen und Sparerips beging die Gemeinde mit den Gästen das Jubiläum.

Festakt wollte Listenbürgermeister Peter Hofinger keinen, dafür gab es Frühschoppen und jede Menge spaßige Wettkämpfe.

So maßen sich – hauptsächlich männliche – Teilnehmer im Wettpaddeln, um schlussendlich bei der „Arschbombenmeisterschaft“ anzutreten. Alle waren mit höchstem Einsatz dabei, doch manch einer wird wohl die Nacht am Bauch liegend verbracht haben. Der jüngste Teilnehmer, Luis Zettel, erhielt einen Ehrenpreis. Für die Moderation des Tages war Walter Münzker zuständig.

Apropos Gäste: Wenn auch zum Fest so rund 1.500 Gäste das Bad stürmten – gegen die „Glanzzeiten“ in seinen Anfängen ist das gar nichts. An die 5.000 Besucher zählte das Bad damals, ins Becken zu kommen war schwer und ein Platz auf der Liegewiese Mangelware. Sehr viele Wiener kamen damals, die Donauinsel gab es noch nicht und auch die „Einheimischen“ frequentierten das kühle Nass, denn auch Pools im Garten gab es kaum.