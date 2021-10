Tempo 30 im Ortsteil Silberwald, die Vergabe der Elektroarbeiten für den Bauhof und die Veranlagung der Rücklagengelder waren Thema bei der letzten Gemeinderatssitzung. Die Beschlüsse fielen einstimmig. Uneinig war man sicher allerdings bei den Dringlichkeitsanträgen. Die von geschäftsführendem Gemeinderat Robert Cvrkal von der Liste Peter eingebrachten Anträge zum Thema Baustrom am Wunderberg und Kostenzuschüsse Standesamt Gänserndorf wurden von der ÖVP/SPÖ-Mehrheit abgelehnt.

Bürger aus dem Ortsteil Silberwald wollen eine Tempo-30-Beschränkung, eine Unterschriftenliste wurde überreicht. Der zuständige Ausschuss wurde nun vom Gemeinderat beauftragt, eine Bürgerbefragung auszuarbeiten. ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary dazu: „Wenn die Mehrheit das will, wird das machbar sein. Bei entsprechender Zustimmung sollten dann alle Straßen im Silberwald umfasst sein.“

In Zeiten niedriger Zinsen ist es gar nicht so leicht, Gelder zu veranlagen. Immerhin wurden zehn Institute angeschrieben, der Rücklauf war überschaubar. Eine Bank bot keine Zinsen, dafür wäre Verwahrgebühr zu bezahlen gewesen. Der Gemeinderat entschied, aus Sicherheitsgründen die zur Rede stehenden 2 Millionen Euro auf zwei Banken aufzuteilen – mit einer Veranlagung auf ein Jahr und zumindest ein paar hundert Euro an Zinsen.

ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary

Speziell für die Bauwerber in der neuen Siedlung Wunderberg ist der Beschluss über die Gemeindewohnbauförderung von 10 Prozent der Aufschließungskosten interessant. Bei der Namensgebung der Straßen wurden die Wünsche der künftigen Anwohner berücksichtigt. Die drei Straßen werden „Am Wunderberg“, „Am Weidenbach“ und „Eschenweg“ heißen.

Einstimmig beschlossen wurde ebenfalls die Vergabe der Elektroarbeiten in der Höhe von 97.600 Euro für den in Errichtung befindlichen Bauhof. Neben dem Preis war ausschlaggebend, dass das Unternehmen sofort mit den Arbeiten beginnen kann.