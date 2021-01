Mit dem Neubau des Bauhofes und der Lagerhalle für Vereine nimmt die Gemeinde heuer ein Mega-Projekt in Angriff. Am Gelände hinter dem Feuerwehrhaus wird voraussichtlich ab März oder April mit dem Bau begonnen. Der Zeitplan ist ambitioniert – bis Ende des Jahres soll alles bezugsfertig sein. Rund 2,5 Millionen Euro nimmt die Gemeinde dafür in die Hand, die Deckung erfolgt aus Rücklagen sowie der KIP*-Förderung des Bundes.

Eine beheizte Werkstatt mit anschließender Lagerhalle, eine Waschbox für Fahrzeuge, die praktischerweise auch von der Feuerwehr genutzt werden kann, und Aufenthaltsräume samt Küche werden zur Verfügung stehen. Dazu kommen Freilagerflächen, teilweise mit Flugdach.

Durch den zusätzlich Grundankauf steht mehr Reversierfläche zur Verfügung. Der Windschutzgürtel muss nun nur mehr für zwei Ein- und Ausfahrten durchschnitten werden. Die Konstruktion aus Betonfertigelementen ermöglicht einen raschen Baufortschritt. Das Dach wird von Holzleimbindern gehalten. Die rund 300 Quadratmeter große Vereinshalle ist als Kaltlagerhalle konzipiert. VP-Bürgermeister Alexander Gary im NÖN-Gespräch: „Sobald es möglich ist, wird es ein Treffen mit den Vereinsobleuten geben, wie viel Fläche benötigt wird und in welcher Form.“ Angedacht sind Hochregale anstatt einzelner Abteile. Bereits jetzt im alten Bauhof gelagerte Heurigentische und die Theaterbühne übersiedeln nach der Fertigstellung ebenfalls.

Für die Nachnutzung des rund 10.000 Quadratmeter großen Areals des alten Bauhofes im Zentrum der Gemeinde gibt es zwar schon Ideen, aber noch keine konkreten Konzepte.

* Kommunales Investitionsprogramm