Beim Theaterverein ist diesmal „Alles in Butter“

Am Programm steht diesmal ein Stück über die – eigentlich – als Formsache angesehene Nachbesetzung eines EU-Postens. Doch weit gefehlt! Auf der Dienstreise des Waldemar Meier nach Paris läuft nichts, wie es soll. Nicht nur seine Frau macht ihm das Leben schwer, sondern auch seine Geliebte und die eigentliche Besitzerin des Appartements. Für Chaos sorgen auch verschwundene Koffer, vertauschte Pakete, klemmende Balkontüren, verschwundene Anzüge und ein defekter Boiler. Und am Ende – da wäscht eine Hand die andere – naja, das kennt man ja auch aus der Realität. Am Ende ist „Alles in Butter“.

Die Regie in dem schwungvollen Stück führt Elisabeth Böckl. Auf der Bühne stehen Alfred und Luzia Boucek, Ferry Fallnbügl, Margot Gary, Martin Mötz, Tobias Steinzer und Veronika Szerb. Die Aufführungen finden im Pfarrsaal Schönkirchen statt, der Theaterverein sorgt natürlich auch für das kulinarische Wohl der Besucher.

Premiere: Freitag, 12. Mai, 19 Uhr. Weitere Termine: Sonntag, 14. Mai, 17 Uhr, Donnerstag, 18. Mai, Freitag, 19. Mai, und Sonntag, 20. Mai, jeweils um 19 Uhr. Kartenreservierungen unter www.theater-sr.at oder telefonisch unter 0664/73 63 92 14.

