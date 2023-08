Der Dorfladen geht nun in Betrieb

Zwar sind es nur wenige Kilometer mit dem Auto in die Bezirkshauptstadt, ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary und dem Gemeinderat war es allerdings ein Anliegen, den Bürgern eine Möglichkeit zur Versorgung direkt in der Gemeinde zu bieten. Mit dem Dorfladen soll die Lücke geschlossen werden. Das Selbstbedienungsgeschäft startet am 14. August in den Betrieb.

Derzeit werden fleißig die Regale befüllt. Gary ist es wichtig, dass ganzjährig regionale und saisonale Produkte aus der Region im Warenangebot zu finden sind. „Wir haben sehr hochwertige Erzeugnisse im Weinviertel, die im Dorfladen sicherlich gut angeboten werden können“, so der Ortschef, der persönlich beim Einräumen der Waren dabei war.

Auf einer Fläche von rund 120 Quadratmetern wird der Kunde künftig Lebensmittel des täglichen Bedarfs, aber auch Frischeprodukte, Wein oder sogar Eis einkaufen können - und das jeden Tag von 5 bis 23 Uhr. Der Dorfladen ist als Selbstbedienungsgeschäft konzipiert. Der Zutritt zu den alkoholhaltigen Getränken ist mit einer Altersschranke gesichert.

Die Ware wird gescannt, gezahlt kann mittels Bankomatkarte oder auch mit Bargeld werden. Zusätzlich übersiedelt der Bankomat samt Kontoauszugsdrucker in den neuen Dorfladen. „Damit wird gemeinsam mit der Raiffeisenbank Gänserndorf auch die finanzielle Nahversorgung weiter gesichert“, informiert Gary. Für September ist dann eine offizielle Eröffnungsfeier geplant.