Nach langen Verhandlungen ist es so weit: Die VP geht mit der SP eine Koalition ein, die Gemeinde hat damit einen neuen Bürgermeister und der heißt Alexander Gary von der VP. Werner Kurz von der SP bleibt Vize. Die beiden Parteien haben damit die Zwei-Drittel-Mehrheit im Gemeinderat. Die „Liste Peter“ muss sich mit der Oppositionsrolle begnügen. Ob das dem langjährigen zuerst VP- und dann Listenbürgermeister Peter Hofinger gefallen wird, darf bezweifelt werden.

Gary betonte in seiner Aussendung: „Die intensiven und konstruktiven Verhandlungsrunden waren von einem guten Gesprächsklima gekennzeichnet.“ Das Arbeitsübereinkommen sei von zahlreichen Überschneidungen aus den jeweiligen Wahlprogrammen geprägt und enthalte viele Projekte, die gemeinsam im Interesse der Bevölkerung der Gemeinde umgesetzt werden können.

Die NÖN sprach mit Kurz über den Pakt: „Die VP hat die meisten Stimmen errungen und es ist mein Verständnis der Demokratie, das zu akzeptieren.“ Auch Kurz spricht von vielen Übereinstimmungen im Wahlprogramm wie Gemeindewohnungen oder Kindergartenförderung. Er beziffert den Prozentsatz der Gemeinsamkeiten in den Projekten bei rund 80 Prozent. Kurz ist sich des Problems, Juniorpartner zu sein, allerdings bewusst: „Es besteht die Gefahr überzubleiben. Das möchten wir aber vermeiden. Ich werde mich jedenfalls bestmöglich für die Bürger der Gemeinde einsetzen, so wie wir das auch schon in den vergangenen Jahren gemacht haben.“

In ihrer gemeinsamen Aussendung bekennen sich die Koalitionspartner zu einer fairen Zusammenarbeit auf Augenhöhe. „Als Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung verzichtet die VP zugunsten der SP auf ein Gemeindevorstandsmitglied“, so Gary. Künftig wird es daher je zwei geschäftsführende Gemeinderäte von der VP, der SP und der „Liste Peter“ geben. Das Abkommen soll nach Ausformulierung aller Details im Sinne der Transparenz veröffentlicht werden. Die konstituierende Sitzung wird am 9. März stattfinden.