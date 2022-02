Gemeinde bietet nun Büros zum Mieten an

Mit gleich drei innovativen Plänen startet ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary ins neue Jahr – wobei einer davon schon umgesetzt ist – die digitale Amtstafel. Seit der Vorwoche hängt der große Bildschirm im Eingangsbereich des Gemeindeamtes. Unabhängig von Amtsstunden können sich Interessierte durch das Menü manövrieren und mit Bildschirmberührung Aushänge und Neuigkeiten aufrufen.

Schon in einigen Monaten startet das Pilotprojekt „Dorfoffice“. In den durch die Schließung der Bankfiliale frei gewordenen Räumlichkeiten werden Arbeitsplätze entstehen, die man mieten kann. Internet ist selbstverständlich vorhanden. Zusätzlich stehen ein Besprechungsraum und eine Kaffeeküche zur Verfügung. „Wir starten das Projekt voraussichtlich im März, zuerst einmal auf ein halbes Jahr befristet, um zu sehen, wie die Nachfrage ist“, so Gary. Der Probedurchgang soll auch aufzeigen, welche Ausstattung nötig ist, ob es Bündelangebote geben soll und welche. In der Pilotphase kann das „Dorfoffice“ sogar kostenlos genützt werden.

Altes FF-Haus soll neuer Dorfladen werden

Eine Nachnutzung des alten Feuerwehrhauses als Dorfladen ist Projekt Nummer 3. Nachdem der Sparmarkt schloss und der Nachfolge-Greißler nicht lange durchhielt, liegt die Nahversorgung am Trockenen. Das will Gary nachhaltig ändern: „Die Gemeinde wird Betreiber sein und mit Lieferanten kooperieren. Das Hauptaugenmerk geht in Richtung Grundversorgung.“

Zwar bietet das nahe gelegene Gänserndorf Einkaufsmöglichkeiten, man soll aber nicht wegen jeder Kleinigkeit wegfahren müssen. „Es soll ein Selbstbedienungsbetrieb mit sehr großzügigen Öffnungszeiten sein. Konzepte liegen bereits vor. „Wir setzten auf gute regionale Produkte für den bewussten Einkauf“, so Gary abschließend.

