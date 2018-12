Dicht an dicht drängten sich die Zuhörer im Gemeindesaal und sie bekamen etwas geboten: Das Duell hieß Listenbürgermeister Peter Hofinger gegen VP-Gemeinderat Alexander Gary – mit teilweise nur verhalten angriffigen Wortgefechten.

Die Diskussion der beiden Kontrahenten erhitzte sich erstmalig an der Verpachtung von erst kürzlich seitens der Gemeinde angekauften Grundstücken. Gary dazu: „Zuerst kaufen wir die Flächen an, dann verpachten wir sie wieder und das mit geringem Ertrag.“ Das ließ auch Amtsleiter Peter Stradner nicht auf sich sitzen: „Es ist nicht im Sinne der Gemeinde, Grundstücke, die in einigen Jahren benötigt werden, zwischenzeitlich ungenützt liegen zu lassen.“

Der nächste Disput entspann sich hinsichtlich der Erhöhung des Einheitssatzes für die Aufschließung. Gary monierte: „Die Sätze in den anderen Gemeinden sind niedriger als unsere jetzt.“ Darauf Hofinger: „Wir beschließen Schönkirchen-Reyersdorf und nicht andere. Wir haben Kostenwahrheit.“ Entsprechend gab es seitens der Volkspartei vier Gegenstimmen und eine Enthaltung.

"Jetzt können wir in die Planung gehen"

Beim Punkt Grundsatzbeschluss Bauhof und Vereinshalle kochte die Stimmung anschließend noch um ein paar Grad weiter hoch. Gary kritisierte ein fehlendes Konzept und eine fehlende Planung, was Hofinger auf die Palme brachte. „Ich weiß, was ich tue. Ich brauche deine klugen Worte nicht.“ Beim Feuerwehrhaus soll der neue Bauhof entstehen, dazu eine Halle zum Unterstellen von Gerätschaften für die Vereine. Die VP enthielt sich der Stimmen, beschlossen wurde der Punkt mit der Listen- und SP-Mehrheit. „Jetzt können wir in die Planung gehen“, konnte sich Hofinger die Bemerkung nicht verkneifen.

Einig war man sich bei der Bausperre und der Mindestbaulandgröße, um der „Zupflasterung“ von Grundstücken mit mehrgeschoßigen Wohnhausanlagen Einhalt zu gebieten, ebenso wie bei den Bedarfszuwendungen für die Vereine, dem Spielplatz im Schlosspark sowie dem Nachtragsvoranschlag und dem Budget-Voranschlag für 2019 – rund 4,7 Millionen Euro im ordentlichen Haushalt und etwa 1,3 Millionen im außerordentlichen.