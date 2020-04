Nach der Sicherstellung eines in Deutschland gestohlenen Lamborghini Huracan am Freitag im Bezirk Gänserndorf ( wir hatten berichtet, siehe hier und ganz unten) haben die Ermittlungen am Wochenende angedauert.

Abzuklären sei u.a., wie der exklusive Sportwagen in eine Werkstätte in Schönkirchen-Reyersdorf gelangt war, sagte ein Polizeisprecher am Samstag auf APA-Anfrage.

APA (LPD NIEDERÖSTERREICH) Ein schneller Traum auf vier Rädern

Das Fahrzeug im Wert von 180.000 Euro war im September 2019 in Deutschland entwendet worden. Der Luxusschlitten mit V10-Power ist etwa 600 PS stark und mehr als 300 km/h schnell.

Beamte der Polizeiinspektion Gänserndorf hatten in der Werkstätte in Schönkirchen-Reyersdorf wegen vermutlich missbräuchlicher Verwendung von Probefahrtkennzeichen ermittelt. Dabei fiel ihnen der neuwertige Lamborghini auf, der foliert wurde. Nach der Überprüfung der Fahrgestellnummer stellte sich heraus, dass der Sportwagen gestohlen worden war. Das Auto wurde laut Polizei sichergestellt.