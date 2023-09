Rund 1.000 Musiker spielten gemeinsam

Das zweite Mal innerhalb von zwei Jahren war der Musikverein Schönkirchen-Reyersdorf Veranstalter des Bezirksmusikfestes mit Marschmusikbewertung. Zum 40-jährigen Jubiläum des Vereins 2021 konnte das Fest nur sehr eingeschränkt abgehalten werden. Heuer ließen es der Musikverein so richtig krachen. Drei Tage lang gab es Programm, am Sonntag dann als Höhepunkt die Marschmusikbewertung mit 21 (!) teilnehmenden Kapellen.

Es ist schon ein beeindruckendes Erlebnis, wenn an die 1.000 Musiker Aufstellung nehmen und für den Festakt zur Marschmusikbewertung gemeinsam aufspielen. Als erstes Stück erklang die Festmusik von Weber, dirigiert von Bezirksstabführer Andreas Felber. Den Schönfeldmarsch dirigierte Bezirkskapellmeister Roland Haas und monarchische Nostalgie kam beim Stück „Oh Du mein Österreich“ auf. Den musikalischen Höhepunkt des Festaktes bildete die niederösterreichische Landeshymne.

Der Stabführer des Gastgebervereins Christian Schultes nahm die Begrüßung vor: „Immer wenn der Verein ein Jubiläum feiert, habe ich auch eines. Bei der Gründung war ich zehn Jahre alt. Mein Vater war Gründungsmitglied und er schenkte mir ein Abo.“ Was zur Folge hatte, dass Schultes schon mehr als vier Jahrzehnte mit dabei ist.

ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary hob in seiner Grußadresse die hervorragende Organisation und Durchführung des Festes hervor: „Wir können sehr stolz sein auf unseren Musikverein, der innerhalb von zwei Jahren zweimal soviel Arbeit in das Fest gesteckt hat.“ Der Obmann der BAG Gänserndorf blickte freudig in die Runde. „Ja, wir sind heute für die Bewertung zusammengekommen, aber vorrangig ist die Freude am Musizieren.“ Landtagsabgeordneter René Lobner nahm die offizielle Eröffnung vor: „Bei diesem Anblick kann einem warm ums Herz werden.“

Nun: Warm wurde den Festgästen sicherlich, stand die Ehrentribüne doch im vollen Sonnenschein. Tapfer hielten neben den Rednern noch Bezirkshauptmann Martin Steinhauser, Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner, Landtagsabgeordneter René Zonschits, Gemeindeärztin Martina Sommer-Wimmer sowie die Bürgermeister und Gemeindevertreter der teilnehmenden Musikvereine aus - und das fast fünf Stunden lang!

Einige Bürgermeister sind aktiv in den Musikvereinen tätig, so auch Velm-Götzendorfs ÖVP-Bürgermeister Gerald Haasmüller in der Waidenbachtaler Heimatkapelle, sein Amtskollege aus Jedenspeigen beim Musikverein Jedenspeigen-Sierndorf und die Orther Bürgermeisterin Elisabeth Wagnes in der Jugendkapelle Orth an der Donau.

Zur Marschmusikbewertung traten insgesamt 21 Musikvereine an, darunter außer Bewertung der Musikverein Ilz aus der Steiermark und der Erste Zayataler Musikverein aus Neusiedl an der Zaya, der heuer sein 50-jähriges Jubiläum feierte. Dass man mit einem Blasmusikinstrument nicht nur Marsch und Polka spielen kann, bewies der Gastgeber mit seinem Auftritt. Für die Kürfigur in der Gruppe E wählte die Schönkirchen-Reyersdorfer das Lieb „Bella Ciao“ samt Tanzeinlage mit Masken.

Der Musikverein Groß-Schweinbarth, ebenfalls in der Gruppe E, formte marschierend ein Haus, da erst im Vorjahr das neue Musikerheim bezogen wurde. Passend dazu erklang „Das ehrenwerte Haus“ von Udo Jürgens. Die Spielgemeinschaft Sulz im Weinviertel, bestehend aus dem Musikverein Niedersulz und der Ortsmusikkapelle Obersulz-Blumenthal, trat erstmals gemeinsam an - und das gleich in der höchsten Gruppe E. Als Kürfigur formte die Gruppe ein Peacezeichen und wählte dafür die Musik „21 Guns“. Der Musikverein Auersthal spielte zur Kürfigur „Sweet Caroline“, Cheerleader-Fransenbällchen inklusive.

So sehen Sieger aus! Der Musikverein Auersthal erreichte in der Stufe E die höchste Bewertung mit 92 Punkten und durfte das Wanderhorn mit nach Hause nehmen. Foto: Edith Mauritsch

Schon am Freitag kochte das Festzelt mit den Gruppen „Wettl Musikanten“, „Wüdara Musi“ und den „Desperate Brasswives“. Am Samstag spielten die Auersthaler Anlassbläser, der Musikverein Ilz, Blech & White und Brassaranka auf. Den Dämmerschoppen am Sonntag bestritt der Musikverein Margarethen am Moss und mit der Ortsmusik Pillichsdorf ging es zum Abschluss nocheinmal hoch her.